Durante i Campionati Italiani a Campione, alcuni partecipanti sono riusciti a qualificarsi direttamente per il Main Event. L'evento rappresenta la conclusione della stagione 2025-2026 dell'ISOP. La competizione sta attirando numerosi appassionati e giocatori, con diverse qualificazioni assegnate durante le partite. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito, senza ulteriori dettagli su risultati specifici o classifiche finali.

In quel di Campione stanno per scattare i Campionati Italiani, epilogo della stagione 2025-2026 ISOP. Ci sono 28 braccialetti in palio; si chiuderanno le classifiche valide per Las Vegas e ci saranno tornei per tutti i gusti. Si può accedere gratis al Main Event da 990 anche attraverso il primo evento in programma Controllo delle classifiche, prenotazione per le sistemazioni notturne e sguardo al programma di giugno. Saranno due settimane "calde" le prime del prossimo mese. I Campionati Italiani sono alle porte e per accedere al Main Event gratis si può sfruttare anche l'evento numero 1 L'attività di comunicazione è partita da un bel po' di tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Campionati Italiani: l'evento 1 regala posti al Main Event

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