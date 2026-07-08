Al concerto di Ultimo c’era l’ex che ha ispirato i suoi brani | ecco chi è Federica Lelli e perché i video hanno commosso il web

Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, davanti a circa 250.000 persone, era presente anche l’ex che ha ispirato alcuni dei suoi brani. La presenza di questa persona ha attirato l’attenzione e ha suscitato emozioni tra i presenti, tanto che alcuni video condivisi online hanno ricevuto molte visualizzazioni e commenti. La scena ha creato un forte impatto tra il pubblico, rendendo il momento particolarmente condiviso sui social media.

Tra le duecentocinquantamila persone che hanno trasformato Tor Vergata in un mare umano lo scorso 4 luglio, c’era un volto che in pochi si aspettavano di vedere. Federica Lelli, la storica ex fidanzata di Ultimo, è stata immortalata mentre ballava, cantava e si lasciava travolgere dall’emozione proprio durante l’esecuzione dei brani che Niccolò Moriconi aveva scritto pensando a lei agli albori della sua carriera. Il video è diventato virale in poche ore, scatenando una valanga di commenti tra chi si è commosso per la bellezza del momento e chi ha voluto ricordare alla ragazza che lei è “ la vera Wendy “. Non è stata una presenza casuale né imbarazzante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Concerto di Ultimo, mai visto in bagno di folla del genere

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