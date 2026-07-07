All'ultimo concerto a Tor Vergata era presente anche l'ex fidanzata del cantautore romano. La presenza di Federica Lelli ha attirato attenzione tra i partecipanti. Non sono stati diffusi dettagli su eventuali interazioni o motivazioni della sua presenza. La notizia si concentra sulla sua partecipazione all'evento, senza ulteriori approfondimenti sulla relazione o altri aspetti personali.

Il cantautore romano Ultimo continua a far parlare di sé, anche se indirettamente. Dopo il maxi concerto del 4 luglio alla Vela di Tor Vergata, l’interprete di Pianeti e Il ballo delle incertezze è diventato ancora più virale a causa delle conversazioni che sono emerse online, tra le celebrazioni del suo successo e le accuse per un concerto che ha mostrato alcune criticità vista la mole di persone. Ora, però, ad attirare l’attenzione del pubblico sono soprattutto i video che mostrano l’ex storica di Ultimo, Federica Lelli, mentre canta e balla al concerto insieme a un amico, consapevole che molti dei brani su cui si è esibito il cantante erano stati scritti proprio per lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ultimo, chi è l'ex fidanzata Federica Lelli, presente al concerto di Tor Vergata

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