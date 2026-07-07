Tra la folla di decine di migliaia di persone a Tor Vergata, gli smartphone hanno immortalato una figura nota tra i presenti: Federica Lelli, ex fidanzata del cantante romano. La donna, tra i 250 mila fan collegati online, ha condiviso un messaggio su social media, scrivendo di aver provato emozione nel cantare i brani dedicati al cantante. Non sono stati forniti dettagli sulla loro relazione o sul motivo della presenza.

Tra la folla oceanica che si è radunata a Tor Vergata per il concerto-evento di Ultimo, gli smartphone dei fan più attenti hanno pizzicato un volto decisamente noto: Federica Lelli, la storica ex fidanzata del cantautore romane. La ragazza è stata immortalata mentre ballava e cantava a squarciagola proprio i brani che Niccolò Moriconi (questo il vero nome del cantante) ha scritto pensando a lei agli albori della sua carriera. Dalla celebre 22 settembre (nata dal romantico ricordo di un giro sulla ruota panoramica di Londra) a I tuoi particolari e La stella più fragile dell’universo, Federica ha dimostrato di essere ancora una delle fan più accanite del suo ex. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ultimo, anche la ex Federica Lelli tra 250mila fan: "Emozione cantare i brani che mi ha dedicato"

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