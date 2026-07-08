Al Bano ospite d’onore di Confartigianato

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi (ore 17) il Palacongressi di Rimini ospiterà la Convention 2026 di Confartigianato Emilia-Romagna, "Il futuro è un’arte umana. Talento, ricerca e tecnologia nella cultura del fare". Appuntamento dedicato al valore del lavoro artigiano, che riunirà partecipanti da tutta la regione, imprenditori, istituzioni, mondo della ricerca e personalità di rilievo nazionale. Ospite sarà Al Bano Carrisi (in foto), protagonista di un momento speciale dedicato al racconto della sua esperienza artistica e imprenditoriale, intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. Alla tavola rotonda siederà il governatore de Pascale. "Un evento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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