Oggi (ore 17) il Palacongressi di Rimini ospiterà la Convention 2026 di Confartigianato Emilia-Romagna, "Il futuro è un’arte umana. Talento, ricerca e tecnologia nella cultura del fare". Appuntamento dedicato al valore del lavoro artigiano, che riunirà partecipanti da tutta la regione, imprenditori, istituzioni, mondo della ricerca e personalità di rilievo nazionale. Ospite sarà Al Bano Carrisi (in foto), protagonista di un momento speciale dedicato al racconto della sua esperienza artistica e imprenditoriale, intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. Alla tavola rotonda siederà il governatore de Pascale. "Un evento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Bano ospite d’onore di Confartigianato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Federica Brignone ospite d’onore al doppio evento ciclistico di Claut

Leggi anche: Da Forlì fino al Canada: la Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all'University of Toronto

Temi più discussi: Al Bano ospite d'onore alla convention 2026 di Confartigianato; Romina Power spiega perché va avanti con Al Bano: Sul palco andiamo d’accordissimo. Poi il no definitivo a Sanremo: Un incubo; Ylenia è viva, ne ho parlato con un prete che vede oltre. Il buddhismo? Mi dà tranquillità. Sanremo non mi è mai piaciuto. Così Romina Power (che parla anche di Al Bano); Al Bano ospite d’onore di Confartigianato.

Stasera su Rai 2 Monica Setta conduce una nuova puntata di #Storiealbivio di sera con interviste e racconti inediti di protagonisti della politica e dello spettacolo. Tra gli ospiti Lory Del Santo, Giuseppe Conte, Al Bano e Maria Grazia Cucinotta. x.com

Al Bano e Loredana Lecciso pronti al matrimonio: l’annuncio scatena la reazione di Romina Power e dei figliDopo 25 anni insieme, Al Bano vuole coronare il suo amore con Loredana Lecciso: la scelta delle nozze riaccende l’attenzione sulla famiglia Carrisi-Power-Lecciso. notizie.it

Alternative alla Maledizione dei Nosferatu reddit

A quanto pare la notizia del matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, Romina Power e i figli non l’avrebbero presa beneDopo 25 anni di convivenza e due figli ormai grandi, ospite del salotto televisivo ... msn.com