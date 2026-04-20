Da Forlì fino al Canada | la Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all' University of Toronto

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Forlì, la Fanzinoteca d’Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, si prepara a partecipare a un incontro digitale presso l’University of Toronto, organizzato dal Dipartimento di Studi Italiani. L’evento si svolgerà mercoledì e rappresenta un’occasione per far conoscere la produzione di fanzine italiane a un pubblico internazionale. La partecipazione si svolge in modalità online, senza spostamenti fisici, e coinvolge diversi esperti e appassionati del settore.

Da Forlì la 'cultura dal basso' varca l’Oceano Atlantico. Mercoledì, la Fanzinoteca d’Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine approda virtualmente in Canada per un prestigioso meeting organizzato dal Dipartimento di Studi Italiani dell’University of Toronto. Il video-incontro si terrà alle 17.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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