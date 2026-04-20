Da Forlì fino al Canada | la Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all' University of Toronto

Da Forlì, la Fanzinoteca d’Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, si prepara a partecipare a un incontro digitale presso l’University of Toronto, organizzato dal Dipartimento di Studi Italiani. L’evento si svolgerà mercoledì e rappresenta un’occasione per far conoscere la produzione di fanzine italiane a un pubblico internazionale. La partecipazione si svolge in modalità online, senza spostamenti fisici, e coinvolge diversi esperti e appassionati del settore.

Da Forlì la 'cultura dal basso' varca l’Oceano Atlantico. Mercoledì, la Fanzinoteca d’Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine approda virtualmente in Canada per un prestigioso meeting organizzato dal Dipartimento di Studi Italiani dell’University of Toronto. Il video-incontro si terrà alle 17.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Formazioni ufficiali Canada Islanda: la decisione ufficiale su David per l’amichevole in programma a Torontodi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Canada Islanda: la decisione ufficiale su David per l’amichevole in programma alle 18 italiane a... Leggi anche: Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da Forlì fino al Canada: la Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all'University of Toronto; La meraviglia del Barocco in mostra a Forlì; La Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all’University of Toronto, da Forlì fino al Canada; Forlì sommersa dal verde incolto: la protesta dei consiglieri Dem contro l’Amministrazione. Forlì. Aperti al pubblico i mosaici del VoloOltre 100 metri di illustrazioni a tessere bianche e nere ripercorrono le gesta dell'uomo verso il cielo per celebrare il mito dell'aviazione ... rainews.it Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimanaDa sabato 18 aprile, per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della ... corriereromagna.it La Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all’University of Toronto, da Forlì fino al Canada x.com La Fanzinoteca d’Italia 0.2 ospite d’onore all’University of Toronto, da Forlì fino al Canada - facebook.com facebook