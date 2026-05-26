Federica Brignone ospite d’onore al doppio evento ciclistico di Claut
Federica Brignone sarà ospite d’onore in due eventi ciclistici a Claut. La campionessa di sci alpino ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche, una nel Super G e l’altra nello slalom gigante. La sua partecipazione è stata annunciata come parte del programma degli eventi, senza ulteriori dettagli sulle attività previste. Brignone, nota per le sue vittorie sportive, sarà presente nel corso delle manifestazioni, senza specificare le modalità di coinvolgimento o interventi pubblici.
Ha scritto la storia dello sci alpino italiano mettendosi al collo due medaglie d'oro olimpiche nelle prove di Super G e nello slalom gigante. Ha affrontato le avversarie più forti, ma ha anche sfidato se stessa dopo il dolore vissuto sulla propria pelle in seguito al grave infortunio dello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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