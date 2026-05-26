Federica Brignone ospite d’onore al doppio evento ciclistico di Claut

Notizia in breve

Federica Brignone sarà ospite d’onore in due eventi ciclistici a Claut. La campionessa di sci alpino ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche, una nel Super G e l’altra nello slalom gigante. La sua partecipazione è stata annunciata come parte del programma degli eventi, senza ulteriori dettagli sulle attività previste. Brignone, nota per le sue vittorie sportive, sarà presente nel corso delle manifestazioni, senza specificare le modalità di coinvolgimento o interventi pubblici.