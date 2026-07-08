Akanji terzo errore di fila ai calci di rigore E l' interista promette | Non ne tirerò più

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manuel Akanji non tirerà più rigori dopo aver sbagliato tre volte consecutive in questa stagione. La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale di un Mondiale per la prima volta in 72 anni, vincendo ai rigori contro la Colombia dopo due tempi supplementari senza reti. La squadra si prepara ora ad affrontare l’Argentina campione in carica a Kansas City. Akanji ha dichiarato di non voler più partecipare alla fase dei rigori, lasciando la responsabilità a altri giocatori.

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In attesa del duello con l’amico Lautaro, Manuel Akanji ha già una certezza: "Non tirerò più rigori". La Svizzera è approdata ai quarti di finale di un Mondiale dopo 72 anni, superando ai rigori la Colombia dopo 120 minuti senza gol e adesso affronterà a Kansas City l’Argentina campione del mondo in carica. La squadra di Murat Yakin ha fallito un solo tiro dal dischetto, quello calciato dal difensore dell’Inter, finito alto. "Ho cambiato idea all'ultimo momento. Ho visto che il portiere si era già tuffato due volte alla sua sinistra, ho esitato ancora un po', e poi la palla è finita quattro metri sopra la porta", ha detto alla tv svizzera dopo la partita di Vancouver. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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