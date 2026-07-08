In attesa del duello con l’amico Lautaro, Manuel Akanji ha già una certezza: "Non tirerò più rigori". La Svizzera è approdata ai quarti di finale di un Mondiale dopo 72 anni, superando ai rigori la Colombia dopo 120 minuti senza gol e adesso affronterà a Kansas City l’Argentina campione del mondo in carica. La squadra di Murat Yakin ha fallito un solo tiro dal dischetto, quello calciato dal difensore dell’Inter, finito alto. "Ho cambiato idea all'ultimo momento. Ho visto che il portiere si era già tuffato due volte alla sua sinistra, ho esitato ancora un po', e poi la palla è finita quattro metri sopra la porta", ha detto alla tv svizzera dopo la partita di Vancouver. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Akanji, terzo errore di fila ai calci di rigore. E l'interista promette: "Non ne tirerò più"

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