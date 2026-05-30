Il match tra PSG e Arsenal si è concluso con un punteggio di 1-1, ma i francesi hanno vinto ai rigori. L’esito è stato deciso dall’errore di un giocatore di Arsenal durante la serie dal dischetto. La finale di Champions League 202526 si è disputata alla Puskas Arena di Budapest. L’incontro si è svolto alle 18 e la partita è stata seguita in diretta.

Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. ARSENAL – Errore di Gabriel PSG – Gol di Lucas Beraldo ARSENAL – Gol di Gabriel Martinelli PSG – Gol di Achraf Hakimi ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - PSG Arsenal 1-1: i francesi vincono ai calci di rigore! Decisivo l’errore di Gabriel

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