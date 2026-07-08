Una svizzera ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale dopo un'ottima prestazione, nonostante un errore dal dischetto. Durante il match, il portiere ha parato un rigore calciato male, sparato alto sopra la porta. Il difensore ha espresso sollievo, ringraziando i compagni per aver recuperato la situazione. La squadra si è qualificata nonostante il rigore sbagliato, che avrebbe potuto compromettere il risultato.

Inter News 24 Akanji, il sollievo del difensore nerazzurro: “Grazie ai compagni per aver rimediato”. La Svizzera vola ai quarti del Mondiale. Un’ottima prestazione, l’ennesima, che però rischiava di essere vanificata da un calcio di rigore calciato malissimo, sparato alto sopra la porta difesa da Camilo Vargas. Ma per fortuna l’episodio non è stato decisivo e la sua Svizzera è riuscita a superare la Colombia. Manuel Akanji può finalmente scherzare sul suo inciampo dagli undici metri, raccontando l’episodio ai microfoni durante le interviste in mixed zone. Le dichiarazioni di Akanji: tra autocritica e orgoglio. Il difensore dell’ Inter, con grande onestà, non ha cercato scuse per l’errore commesso: «È stato un rigore davvero disastroso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji respira dopo l’errore dal dischetto: “Rigore disastroso, ma la Svizzera è ai quarti”

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