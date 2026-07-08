Ajax clamoroso ritorno! Daley Blind firma per una stagione e ritrova Míchel

Daley Blind torna all’Ajax con un contratto di una stagione. Il difensore olandese, già noto per aver giocato in passato con questa squadra, si riunisce con l’allenatore Míchel. La società ha annunciato ufficialmente il ritorno di Blind, che riprenderà a far parte del team per questa stagione. Questa operazione segna un ritorno di Blind in un club con cui ha già avuto un’esperienza precedente.

Daley Blind torna all’Ajax! Clamoroso ritorno per lo storico difensore olandese, che firma per una stagione e riabbraccia Míchel. L’Ajax ha ufficializzato il ritorno a casa di Daley Blind. Il difensore e centrocampista classe 1990, oggi trentaseienne, ha firmato un contratto annuale con i Lancieri. Blind si è messo immediatamente a disposizione della squadra, raggiungendo i compagni nel ritiro estivo di Garderen per sostenere la prima seduta di allenamento guidata dal tecnico. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La quarta vita in maglia Ajax. Per l’esperto nazionale olandese (108 presenze con gli Oranje ) si tratta della quarta parentesi della carriera ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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