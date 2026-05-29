L’Ajax ha scelto il nuovo allenatore | in arrivo Míchel per la panchina

L’Ajax ha annunciato l’arrivo di Míchel come nuovo allenatore, sostituendo Oscar Garcia. La società ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti tempi o modalità precise di insediamento. Míchel assumerà quindi la guida tecnica della squadra nelle prossime partite. La scelta segue un periodo di valutazioni e cambiamenti nello staff tecnico del club.

L’Ajax accoglie Michel come nuovo allenatore: in arrivo lui come tecnico al posto di Oscar Garcia. Tutti i dettagli. L’Ajax spera di poter accogliere a brevissimo il suo nuovo allenatore: sarà Miguel Ángel Sánchez Muñoz, da tutti conosciuto come Míchel, a prendere il testimone lasciato da Oscar García. L’arrivo del cinquantenne tecnico spagnolo ad Amsterdam è ormai atteso a stretto giro di posta per dare ufficialmente il via al nuovo corso dei Lancieri. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La scelta di Cruijff e i destini incrociati. Che il direttore tecnico Jordi Cruijff avesse individuato in Míchel un’opzione estremamente interessante non era un segreto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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