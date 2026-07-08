A Vicalvi, un piccolo borgo della Valle di Comino, una casa di famiglia è stata trasformata in alloggio turistico. La struttura, gestita da una residente, apre le porte agli ospiti offrendo un’esperienza che unisce storia, natura e tradizioni locali. La scelta di utilizzare questa abitazione nasce dal desiderio di condividere il patrimonio culturale e ambientale della zona, promuovendo un turismo lento e autentico nel cuore della Ciociaria.

Frosinone, 8 lug. (Adnkronos) - A Vicalvi, piccolo borgo della Valle di Comino, l'ospitalità nasce dalla memoria di una casa di famiglia e dal desiderio di raccontare un territorio autentico, fatto di storia, natura e tradizioni. Tra le colline della Ciociaria, ai piedi dell'antico castello di Vicalvi, si trova la casa di Monica, una struttura che negli anni è diventata un punto di riferimento per viaggiatori italiani e internazionali alla ricerca di un'esperienza lontana dai circuiti più affollati. La casa di Monica è stata la prima struttura Airbnb del borgo. Un percorso iniziato 12 anni fa, quando Monica ha scelto di aprire le porte della propria abitazione trasformando un luogo legato alla storia familiare in uno spazio di accoglienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Airbnb: turismo lento tra colline Ciociaria, a Vicalvi casa di Monica racconta storia e tradizioni

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