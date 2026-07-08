Airbnb, a Vicalvi la casa di Monica racconta la Ciociaria del turismo lento

Notizia in breve

A Vicalvi, nel cuore della Valle di Comino, Monica D'Ambrosio ha aperto una casa storica di famiglia come struttura ricettiva. La casa si trova ai piedi di un castello millenario e ora ospita viaggiatori di diverse nazionalità. La trasformazione è stata realizzata dalla proprietaria, che ha deciso di dedicarsi all’accoglienza turistica, promuovendo un turismo lento e sostenibile nella zona.