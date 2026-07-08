Airbnb a Vicalvi la casa di Monica racconta la Ciociaria del turismo lento
A Vicalvi, nel cuore della Valle di Comino, Monica D'Ambrosio ha aperto una casa storica di famiglia come struttura ricettiva. La casa si trova ai piedi di un castello millenario e ora ospita viaggiatori di diverse nazionalità. La trasformazione è stata realizzata dalla proprietaria, che ha deciso di dedicarsi all’accoglienza turistica, promuovendo un turismo lento e sostenibile nella zona.
Ai piedi del castello millenario di Vicalvi, nel cuore della Valle di Comino, Monica D'Ambrosio ha trasformato una storica casa di famiglia in un luogo di accoglienza per viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Prima struttura Airbnb del borgo, Il Falconiere è diventato una finestra sul territorio, tra storia, natura e tradizioni locali. Un esempio di come l'ospitalità diffusa possa contribuire a valorizzare i piccoli centri, sostenendo l'economia locale e promuovendo un turismo autentico e sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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