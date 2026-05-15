Sanremo | la nuova sfida del turismo lento tra mare e cicloturismo

Dal 22 giugno, tra le località di Ospedaletti e Andora, prenderà il via una nuova proposta di turismo lento che punta a valorizzare le esperienze tra mare e cicloturismo. Verranno introdotti percorsi su strada e piste ciclabili, con un focus particolare sulla scoperta di baie private accessibili solo a piedi o in bicicletta, lontano dal traffico. Questa iniziativa mira a offrire un modo diverso di vivere il territorio, favorendo un approccio sostenibile e più tranquillo ai visitatori.

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? Punti chiave Come cambierà il viaggio tra Ospedaletti e Andora dal 22 giugno?. Dove si trova la baia privata senza strade trafficate tra i lidi?. Perché il Villaggio dei Fiori punta sulla vacanza fuori stagione?. Come influenzerà la nuova pista ciclabile l'economia della Riviera ligure?.? In Breve Nuovo tratto ciclabile Ospedaletti-Andora operativo dal 22 giugno.. Percorso ciclabile attuale collega direttamente Sanremo a Imperia.. Modello turistico punta sulla stagionalità estendendo l'offerta a primavera, autunno e inverno.. Iniziativa riduce la dipendenza automobilistica lungo la costa della Riviera dei Fiori.. A Sanremo il Villaggio dei Fiori propone una nuova gestione della Riviera ligure puntando su un turismo lento che unisce il mare alla mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: la nuova sfida del turismo lento tra mare e cicloturismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cicloturismo sui Monti Sibillini. Turismo lento in giro tra i borghiUn progetto dedicato al turismo lento, ai borghi dell’entroterra, alla voglia di vivere esperienze a contatto con la natura, ammirando i paesaggi,... Leggi anche: Cammini d’Italia infrastruttura nazionale: turismo lento e aree interne al centro della nuova strategia La sfida di Lattarulo: 104 km da Monticello d'Alba a Varazze in attesa della Moncenisio-SanremoCUNEO CRONACA - Antonio Lattarulo, podista di Monticello d'Alba, torna a mettersi alla prova con una nuova sfida di resistenza, determinazione e passione. Venerdì 15 maggio, alle ore 6, il podista par ... cuneocronaca.it