La Ciclovia del Trasimeno all’Oscar italiano del ’turismo lento’

La Ciclovia del Trasimeno è stata candidata come miglior esempio di turismo lento a livello nazionale. La proposta è arrivata da un progetto promosso nella regione, dedicato alla valorizzazione del cicloturismo e delle esperienze a contatto con il territorio. La candidatura è stata ufficializzata in una fase finale di un premio italiano che riconosce iniziative legate al turismo sostenibile e alle modalità di visita più lente e rispettose dell’ambiente.

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CASTIGLIONE DEL LAGO – L’Umbria del "turismo lento" punta dritta al gradino più alto del podio nazionale. Con la deliberazione numero 426, approvata nella seduta del 29 aprile dalla Giunta, la Regione ha ufficializzato la candidatura della Ciclovia del Trasimeno all’undicesima edizione del "Green Road Award", l’Oscar italiano del cicloturismo. L’iniziativa, nata su proposta dell’assessore Simona Meloni, mira a consolidare il primato di un territorio che ha già visto trionfare la Spoleto-Norcia e, più recentemente, la Via di Francesco con il "Premio speciale Cammini" 2025. La scelta del Trasimeno è supportata dal consistente piano di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ciclovia del Trasimeno all’Oscar italiano del ’turismo lento’ ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La ciclovia simbolo del Trasimeno: 230 chilometri e 13 collegati. Perugia farà parte del progettoApprovato l'ordine del giorno in consiglio comunale del capoluogo per aderire al progetto "Mota" realizzato dall’associazione “LakeBikeTeam” È stato... Leggi anche: Poggibonsi e la Francigena. Un’intera giornata dedicata al business del turismo lento Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Ciclovia del Trasimeno all’Oscar italiano del ’turismo lento’; Ciclovia Mota: 320 km tra i laghi dell’Umbria; Perugia e le novità del traffico a San Sisto: in arrivo zone 30 e piste ciclopedonali. Un ponte attraverserà il viale; Speciale Ponte del 1 Maggio 2026: dove andare in famiglia. La Ciclovia del Trasimeno all’Oscar italiano del ’turismo lento’CASTIGLIONE DEL LAGO – L’Umbria del turismo lento punta dritta al gradino più alto del podio nazionale. Con la ... lanazione.it Trasimeno per Tutti: il progetto, presentato al TTG di Rimini, che punta sul turismo accessibile e inclusivo nel cuore dell’UmbriaTrasformare il Lago Trasimeno in una destinazione turistica per tutti: questo l'obiettivo del progetto Trasimeno per Tutti, presentato al TTG di Rimini, che punta a scommettere su itinerari green ... ilmessaggero.it