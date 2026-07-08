In un incontro a Ginevra, durante il primo Forum dell’Onu sulla governance dell’intelligenza artificiale, si è annunciata la creazione di una Coalizione internazionale dedicata alla tutela dei diritti dei minori nell’era dell’AI. La Spagna ha promosso questa iniziativa per affrontare i rischi legati all’uso non regolamentato dell’intelligenza artificiale sui bambini e sugli adolescenti. La coalizione mira a proteggere i diritti dei minori e a prevenire possibili danni derivanti dall’uso di tecnologie non controllate.

I rischi dell’uso non regolamentato dell’AI per i minori sono ormai sotto gli occhi di tutti e le Nazioni Unite corrono ai ripari. A Ginevra, nell’ambito del primo Forum dell’Onu sulla governance dell’intelligenza artificiale, la Spagna ha lanciato una Coalizione internazionale per i diritti e la protezione dell’infanzia nell’era dell’AI. “È un passaggio importante, perché dimostra una consapevolezza diffusa dei rischi a cui sono esposte le nostre giovani generazioni”, commenta a LaSalute di LaPresse il presidente della Società italiana di pediatria Rino Agostiniani. L’iniziativa per governare l’AI. All’iniziativa hanno aderito una ventina di Paesi tra cui Italia, Austria, Brasile, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Corea del Sud e Marocco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI, la Coalizione Onu per scongiurare il rischio di “una generazione che non pensa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Only 1 in 3 Americans Wanted Independence

Notizie e thread social correlati

AI e bambini, la Coalizione Onu e le assenze di peso (mentre l’Italia c’è)Una nuova coalizione internazionale lanciata dall’ONU a Ginevra si concentra sulla protezione dei diritti dei bambini nell’era dell’intelligenza...

Slitta la delibera per l'ampliamento del MicHub, Presutti (Pd): "Una tutela per scongiurare il rischio annullamento"La discussione sulla delibera per l’ampliamento del MicHub, il polo culturale e formativo, è stata rinviata.

Temi più discussi: Nasce la coalizione Onu per proteggere i minori dall'intelligenza artificiale: guida la Spagna (e c'è l'Italia), ma mancano Usa e Cina; Coalizione globale: l’IA pensa ai profitti, non ai minori; Libano post-Unifil, Tajani lega la missione a un mandato multilaterale sotto ONU o UE; Il capo dell'ONU chiede test di sicurezza AI prima dell'accesso ai minori - invoca il divieto di armi autonome e energia rinnovabile entro il 2030.

AI e bambini, la Coalizione Onu e le assenze di peso (mentre l’Italia c’è)Bambini e AI Photo by: Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images Proteggere i diritti dei bambini che ... msn.com

Il governo albanese rifiuta tutte le raccomandazioni dell'ONU per il miglioramento dei diritti LGBTQIA+ reddit

Gruppo internazionale chiede misure di sicurezza AI per i bambini prima del vertice ONUOltre 100 organizzazioni internazionali sostengono che la responsabilità della sicurezza dei minori debba ricadere sulle aziende di IA, non sui genitori. View on euronews ... msn.com