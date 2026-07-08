AI la Coalizione Onu per scongiurare il rischio di una generazione che non pensa

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un incontro a Ginevra, durante il primo Forum dell’Onu sulla governance dell’intelligenza artificiale, si è annunciata la creazione di una Coalizione internazionale dedicata alla tutela dei diritti dei minori nell’era dell’AI. La Spagna ha promosso questa iniziativa per affrontare i rischi legati all’uso non regolamentato dell’intelligenza artificiale sui bambini e sugli adolescenti. La coalizione mira a proteggere i diritti dei minori e a prevenire possibili danni derivanti dall’uso di tecnologie non controllate.

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I rischi dell’uso non regolamentato dell’AI per i minori sono ormai sotto gli occhi di tutti e le Nazioni Unite corrono ai ripari. A Ginevra, nell’ambito del primo Forum dell’Onu sulla governance dell’intelligenza artificiale, la Spagna ha lanciato una Coalizione internazionale per i diritti e la protezione dell’infanzia nell’era dell’AI. “È un passaggio importante, perché dimostra una consapevolezza diffusa dei rischi a cui sono esposte le nostre giovani generazioni”, commenta a LaSalute di LaPresse il presidente della Società italiana di pediatria Rino Agostiniani.  L’iniziativa per governare l’AI. All’iniziativa hanno aderito una ventina di Paesi tra cui Italia, Austria, Brasile, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Corea del Sud e Marocco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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