Slitta la delibera per l' ampliamento del MicHub Presutti Pd | Una tutela per scongiurare il rischio annullamento

La discussione sulla delibera per l’ampliamento del MicHub, il polo culturale e formativo, è stata rinviata. La decisione non deriva da opposizioni al progetto, ma è stata presa per tutelare l’iter amministrativo, evitando il rischio di annullamenti. La delibera riguarda l’espansione dell’area destinata alle attività culturali e di formazione all’interno della struttura situata in via Michelangelo Buonarroti. La scelta di posticipare la discussione mira a garantire che tutto sia in regola prima dell’approvazione definitiva.

Rinviata la discussione e approvazione della delibera per l’ampliamento del MicHub-Cantiere della Creatività e della Conoscenza, il polo culturale e formativo della Fondazione Pescarabruzzo che si trova in via Michelangelo Buonarroti e non perché ci sia contrarietà al progetto, ma perché quella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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