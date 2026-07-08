Una nuova coalizione internazionale lanciata dall’ONU a Ginevra si concentra sulla protezione dei diritti dei bambini nell’era dell’intelligenza artificiale. La coalizione si propone di promuovere la sicurezza e tutelare i diritti dei minori coinvolti in contesti legati all’AI. Tra i partecipanti, l’Italia è presente, mentre altre nazioni e organizzazioni non risultano coinvolte.

Proteggere i diritti dei bambini che stanno crescendo nell’era dell’AI (intelligenza artificiale). È ambizioso l’obiettivo della nuova Coalizione internazionale, lanciata a Ginevra dall’Onu, che si pone come baluardo della sicurezza e dei diritti dei bambini alle prese con l’AI. Una tecnologia che sta trasformando il modo in cui i piccoli imparano, giocano e crescono. E che plasmerà gli adulti di domani. La Coalizione per i diritti e la protezione dei bambini nell’era dell’intelligenza artificiale riunisce governi, agenzie delle Nazioni Unite, aziende tecnologiche, esponenti della società civile, educatori ed esperti di tutela dell’infanzia, uniti dallo stesso obiettivo: la Convenzione sui diritti dell’infanzia, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - AI e bambini, la Coalizione Onu e le assenze di peso (mentre l’Italia c’è)

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