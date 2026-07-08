AI e crisi nuovo allarme | Rischio disoccupazione Sindacati uniti | è sciopero

Le aziende toscane segnalano un aumento dei licenziamenti legati all’intelligenza artificiale e alla crisi economica. Sindacati annunciano uno sciopero generale, denunciando che le sfide tecnologiche e ambientali potrebbero portare alla perdita di posti di lavoro. La regione sta attraversando una fase critica per il settore industriale, con molte imprese che riducono il personale. La preoccupazione riguarda principalmente il rischio di disoccupazione crescente a causa delle trasformazioni in atto.

"La Toscana attraversa una delle fasi più difficili degli ultimi anni per il proprio sistema industriale" e "le sfide dell’intelligenza artificiale, della transizione ecologica ed energetica rischiano di tradursi in un’ulteriore perdita di occupazione". È l’allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil, che hanno presentato lo sciopero regionale dell’industria indetto per domani, 9 luglio, accompagnato da una manifestazione a Firenze. "Per fermare la deindustrializzazione e rilanciare il settore – spiegano i sindacati – chiediamo al Governo una vera politica industriale nazionale, capace di affrontare le crisi con una strategia complessiva e di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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