Licenziamenti Electrolux a rischio 1700 posti Sciopero sindacati

I sindacati hanno indetto uno sciopero presso la Electrolux, azienda svedese nel settore degli elettrodomestici. La società ha comunicato la riduzione della produzione, che potrebbe determinare il rischio di circa 1700 licenziamenti. La decisione ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che chiedono chiarimenti e hanno avviato manifestazioni di protesta. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali e possibili incontri tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui