Licenziamenti Electrolux a rischio 1700 posti Sciopero sindacati
I sindacati hanno indetto uno sciopero presso la Electrolux, azienda svedese nel settore degli elettrodomestici. La società ha comunicato la riduzione della produzione, che potrebbe determinare il rischio di circa 1700 licenziamenti. La decisione ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che chiedono chiarimenti e hanno avviato manifestazioni di protesta. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali e possibili incontri tra le parti coinvolte.
Sindacati in sciopero alla Electrolux. Il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato il dimezzamento della produzione e 1.700 licenziamenti in Italia. Servizio di Antonella Mitola. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Licenziamenti Electrolux, a rischio 1700 posti. Sciopero sindacati
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Nicola Conficoni. . ??????????: ????? ?? ??????, ????? ?'??????? ?? ????? Ieri sera in Consiglio comunale sono tempestivamente intervenuto per esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori di Electrolux che, confermando voci e preocc facebook
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