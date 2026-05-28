Rischio disoccupazione per i giovani | in UK allarme Neet potrebbero essere 1,25 milioni entro il 2030

In Gran Bretagna, circa un milione di giovani tra i 16 e i 24 anni non studiano né lavorano. Entro il 2030, si prevede che questa cifra possa salire a 1,25 milioni. Questa fascia di età, nota come Neet, rappresenta un rischio crescente di disoccupazione e isolamento, con numeri che evidenziano una situazione difficile e in costante peggioramento.

I numeri parlano chiaro e descrivono una situazione complessa. Quasi un milione di ragazzi britannici tra i 16 e i 24 anni si ritrova totalmente tagliato fuori dal mondo del lavoro e dalla scuola. I dati diffusi dal quotidiano The Guardian dipingono uno scenario difficile, confermato proprio oggi dalla pubblicazione del tanto atteso rapporto di Alan Milburn. Il documento, richiesto da Downing Street, esamina le radici dell’inattività giovanile e lancia un avvertimento al governo di Keir Starmer. I registri dell’ultimo trimestre del 2025 indicano la presenza di 957.000 giovani Neet, ovvero ragazzi privi di un’occupazione e non iscritti ad alcun percorso di studi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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