Il peso delle geometrie di coalizione | la compatibilità favorisce il centrodestra

Da ilsole24ore.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un'indagine recente, la compatibilità tra le forze politiche di centrodestra sembra favorire la loro unione. La rilevazione mostra come il Movimento 5 Stelle potrebbe soffrire a causa delle alleanze con il Partito Democratico e Italia Viva. Nel frattempo, i partiti di area centrodestra, come Azione e altri, mantengono una posizione più compatta, influenzando le dinamiche delle coalizioni in vista delle prossime consultazioni.

La strada verso le elezioni politiche del 2027 è lastricata di incognite, dalla legge elettorale alla leadership del campo largo, ma una certezza esiste: le coalizioni non sono mai la somma algebrica dei partiti che le compongono. Perché l’ingresso o l’uscita di una forza politica dall’alleanza può produrre un effetto moltiplicatore o di dispersione sul consenso, modificando la percezione dell’elettorato e, di conseguenza, il risultato finale. A sondare l’impatto delle diverse geometrie di coalizione è una rilevazione Youtrend che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. A ognuno dei 1.500 partecipanti al sondaggio è stato chiesto se avrebbe confermato il suo voto nel caso di un’alleanza elettorale tra il suo partito e ciascuno degli altri.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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