Il progetto di un impianto agrivoltaico da 50 Megawatt a Chiusi suscita polemiche tra i sindaci locali. Alcuni ritengono che le autorità siano troppo passive, mentre altri chiedono di evitare speculazioni legate alla riconversione energetica. Il dibattito si concentra sulla gestione del progetto e sulla partecipazione delle amministrazioni comunali. La questione riguarda anche le modalità di approvazione e le eventuali implicazioni territoriali e ambientali.

Si accende il dibattito su uno dei progetti di riconversione energetica più significativi degli ultimi anni nel territorio della Valdichiana: la realizzazione di un grande impianto agrivoltaico da 50 Megawatt a Chiusi. L’iniziativa, che prevede l’installazione di circa 78mila pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 50 ettari, è al centro di un complesso iter autorizzativo. La localizzazione dell’impianto, prevista nelle vicinanze dell’autostrada A1, risponde a criteri di idoneità definiti a livello nazionale, che mirano a sfruttare fasce di territorio già antropizzate per minimizzare il consumo di suolo. Tuttavia, la scala dell’intervento solleva interrogativi non banali riguardo alla conservazione della vocazione agricola e turistica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agrivoltaico a Chiusi: "Sindaci spettatori. Evitiamo speculazioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrada A1: stazione Firenze Scandicci e tratto Fabro-Chiusi Chianciano chiusi di notteA partire da lunedì 25 maggio, alcune sezioni dell’autostrada A1 saranno chiuse durante le ore notturne.

Carburanti e speculazioni: l’allarme per i rincari in BasilicataIn Basilicata, i prezzi dei carburanti stanno aumentando, e l’associazione di categoria chiede al Prefetto di Potenza di istituire un tavolo di...

Argomenti più discussi: Agrivoltaico a Chiusi: Sindaci spettatori. Evitiamo speculazioni; Maxi-impianto agrivoltaico a Chiusi su un'area di 73 ettari.

Agrivoltaico a Chiusi: Sindaci spettatori. Evitiamo speculazioniSi accende il dibattito su uno dei progetti di riconversione energetica più significativi degli ultimi anni nel territorio della Valdichiana: la realizzazione di un grande impianto agrivoltaico da 50 ... lanazione.it

Sindaco Vizzini, 'agrivoltaico è una grande occasione per giovani e territorio'E' una grande opportunità per il territorio per mille motivi, e' il connubio perfetto tra l'energia pulita, l'agricoltura e l'allevamento. Penso sia una fotografia non indifferente che ricadrà non ... ansa.it