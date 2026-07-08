Agrivoltaico a Chiusi | Sindaci spettatori Evitiamo speculazioni

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto di un impianto agrivoltaico da 50 Megawatt a Chiusi suscita polemiche tra i sindaci locali. Alcuni ritengono che le autorità siano troppo passive, mentre altri chiedono di evitare speculazioni legate alla riconversione energetica. Il dibattito si concentra sulla gestione del progetto e sulla partecipazione delle amministrazioni comunali. La questione riguarda anche le modalità di approvazione e le eventuali implicazioni territoriali e ambientali.

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Si accende il dibattito su uno dei progetti di riconversione energetica più significativi degli ultimi anni nel territorio della Valdichiana: la realizzazione di un grande impianto agrivoltaico da 50 Megawatt a Chiusi. L’iniziativa, che prevede l’installazione di circa 78mila pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 50 ettari, è al centro di un complesso iter autorizzativo. La localizzazione dell’impianto, prevista nelle vicinanze dell’autostrada A1, risponde a criteri di idoneità definiti a livello nazionale, che mirano a sfruttare fasce di territorio già antropizzate per minimizzare il consumo di suolo. Tuttavia, la scala dell’intervento solleva interrogativi non banali riguardo alla conservazione della vocazione agricola e turistica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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