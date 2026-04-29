In Basilicata, i prezzi dei carburanti stanno aumentando, e l’associazione di categoria chiede al Prefetto di Potenza di istituire un tavolo di monitoraggio sui rincari. La richiesta segue le segnalazioni di un incremento dei costi alla pompa, con l’obiettivo di verificare eventuali speculazioni o pratiche che possano aver contribuito all’aumento. La questione riguarda la stabilità dei prezzi e la tutela dei consumatori nella regione.

? Cosa sapere L'A.Ba.Co. Basilicata chiede al Prefetto di Potenza un tavolo di monitoraggio sui prezzi.. 795 violazioni rilevate dalla Guardia di Finanza confermano speculazioni sui carburanti in Basilicata.. L’Associazione di Base dei Consumatori A.Ba.Co. Basilicata ha inviato una richiesta formale al Prefetto di Potenza per istituire un tavolo di coordinamento e monitoraggio sui prezzi, denunciando rincari senza precedenti su energia, beni di prima necessità e carburanti. Il movimento economico che scuote le strade della provincia non è solo un grafico che sale sulle bacheche delle borse valori, ma è il respiro affannato di chi deve far quadrare i conti a fine mese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti e speculazioni: l’allarme per i rincari in Basilicata

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