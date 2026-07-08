A Sinalunga, presso AglionExpo, si è tenuto un evento dedicato ai prodotti tipici, con rievocazioni e cene in piazza. Tra le specialità presenti, un prodotto della Valdichiana vicino al riconoscimento Igp, molto diffuso nelle tavole locali e oltre. Dopo averlo assaggiato, soprattutto con i pici, il passaparola sta portando il prodotto a conoscere un pubblico più ampio.

Un prodotto identificativo della Valdichiana e vicino al riconoscimento Igp, sempre più diffuso nelle tavole locali e non solo, perché, una volta provato, soprattutto con i pici, il passaparola si diffonde rapidamente allargando i confini del gradimento. L’Aglione della Valdichiana, la cui produzione si estende tra la Toscana e l’Umbria (nel disciplinare presentato sono compresi 27 Comuni, quelli senesi sono Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) ha un suo evento dedicato ed è l’AglionExpo che tornerà a Sinalunga, per la sua terza edizione, dal 23 al 26 luglio in Piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - AglionExpo a Sinalunga. Omaggio ai prodotti tipici. Rievocazioni e cene in piazza

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