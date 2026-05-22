La Puglia e i sapori del sud protagonisti in piazza Saffi con prodotti tipici e specialità

Dal 29 al 31 maggio Tipico Eventi torna a Forlì, questa’anno con il nuovissimo format “La Puglia e i sapori del Sud - il Festival”, l’evento dedicato alle tradizioni enogastronomiche e non solo della Puglia e delle regioni del Sud Italia! Piazza Saffi verrà addobbata a festa per trascorrere tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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