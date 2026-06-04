Appuntamento estivo con il Mercato Europeo in piazza Caricamento | street food artigianato e prodotti tipici

Da genovatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 14 giugno, piazza Caricamento a Genova ospiterà il Mercato Europeo, aperto ogni giorno dalle 10 alle 24 con ingresso libero. L’evento propone street food, artigianato e prodotti tipici provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione torna dopo una pausa e si svolge nel centro della città, offrendo un’occasione di mercato estivo per i visitatori.

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Lo storico Mercato Europeo torna a Genova: appuntamento in piazza Caricamento da venerdì 5 a domenica 14 giugno in orario 10-24 a ingresso libero. In arrivo come sempre bancarelle e prodotti tipici da tutta Europa con area street food, enogastronomia e mercato.L'evento nasce per far rivivere i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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