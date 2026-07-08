Un 16enne è stato arrestato dopo aver aggredito con un coltello in un liceo in Baviera. Numerosi agenti sono stati inviati nella scuola di Schongau, una cittadina con circa 12.000 abitanti a sud-ovest di Monaco di Baviera. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo l’accaduto. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze per gli studenti presenti.

Roma, 8 lug. (askanews) - Numerosi agenti sono stati dispiegati presso un liceo a Schongau, cittadina di 12mila abitanti a sud-ovest di Monaco di Baviera. "Secondo le informazioni attuali, due ragazze sono rimaste gravemente ferite", ha dichiarato la polizia su X, precisando che non sono "in pericolo di vita", mentre il presunto autore, 16 anni, è stato arrestato. Tutte le forze disponibili sono state inviate al Welfen-Gymnasium di Schongau, ha dichiarato una portavoce della polizia. L'allarme è scattato verso le 12.50, durante l'orario scolastico. Secondo la stampa tedesca, l'aggressione è stata compiuta con un coltello. "Al momento, partiamo dal presupposto che il sospettato abbia agito da solo", ha scritto la polizia su X, aggiungendo di "non disporre di indizi che facciano supporre il coinvolgimento di altre persone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aggressione con coltello in un liceo in Baviera: arrestato un 16enne

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