Aggressione ai poliziotti | ultras dello Spezia verso il patteggiamento

Le forze dell’ordine hanno presidiato il tribunale durante l’udienza di ieri pomeriggio, relativa all’aggressione ai poliziotti avvenuta nella notte del 6 aprile. L’incidente si è verificato al “Ferdeghini”, al ritorno dello Spezia dal derby contro la Carrarese. Gli ultras dello Spezia coinvolti sono arrivati a un accordo di patteggiamento. La presenza delle forze dell’ordine è stata massiccia per garantire la sicurezza durante le operazioni giudiziarie.

La Spezia, 8 luglio 2026 – Le forze dell’ordine hanno presidiato il Tribunale per l’udienza fissata nel primo pomeriggio di ieri per l’ aggressione ai poliziotti avvenuta la notte del 6 aprile al “Ferdeghini“ al ritorno dello Spezia al centro sportivo di via Melara dopo la sconfitta incassata nel derby contro la Carrarese. La richiesta . Su richiesta dell’avvocato Fabio Sommovigo del foro spezzino affiancato dal collega Lorenzo Contucci di Roma, due ultras Thomas Ryan Comiti e Gianmarco Plicanti hanno ottenuto dal giudice Marinella Acerbi la revoca degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico. Potranno dunque uscire e non soltanto per poter andare al lavoro con la misura però dell’obbligo di firma in Questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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