Dopo la partita tra Pescara e Spezia, si sono verificati scontri tra gruppi di ultras e forze di polizia fuori dallo Stadio Adriatico. Le tensioni sono scoppiate al termine dell’incontro, che si è disputato nell’ultima giornata di Serie B. Sono stati registrati interventi delle forze dell’ordine per gestire la situazione e contenere i movimenti dei tifosi. Un video mostra i momenti di tensione tra le parti coinvolte.

Momenti di tensione fuori dallo Stadio Adriatico di Pescara tra polizia e ultras, al termine del match valido per l'ultima giornata di Serie B tra Pescara e Spezia. La partita è finita 1-1 e ha segnato la retrocessione in Serie C di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontri tra ultras e polizia dopo Pescara-Spezia: il video

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Pescara retrocesso in serie C, esplode la protesta ultrà dopo la partita

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