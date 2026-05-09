Scontri tra ultras e polizia dopo Pescara-Spezia | il video

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Pescara e Spezia, si sono verificati scontri tra gruppi di ultras e forze di polizia fuori dallo Stadio Adriatico. Le tensioni sono scoppiate al termine dell’incontro, che si è disputato nell’ultima giornata di Serie B. Sono stati registrati interventi delle forze dell’ordine per gestire la situazione e contenere i movimenti dei tifosi. Un video mostra i momenti di tensione tra le parti coinvolte.

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Momenti di tensione fuori dallo Stadio Adriatico di Pescara tra polizia e ultras, al termine del match valido per l'ultima giornata di Serie B tra Pescara e Spezia. La partita è finita 1-1 e ha segnato la retrocessione in Serie C di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Pescara retrocesso in serie C, esplode la protesta ultrà dopo la partita

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