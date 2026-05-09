Al termine della partita di Serie B tra Pescara e Spezia, si sono verificati scontri tra ultras e forze di polizia fuori dallo Stadio Adriatico di Pescara. La gara ha deciso la retrocessione di entrambe le squadre in Lega Pro. La tensione tra tifosi e forze dell’ordine è durata alcuni minuti, con alcuni momenti di concitazione. Non sono stati segnalati feriti o arresi, ma le forze di sicurezza hanno mantenuto la situazione sotto controllo.

Momenti di tensione fuori dallo Stadio Adriatico di Pescara tra polizia e ultras, al termine del match valido per l’ultima giornata di Serie B tra Pescara e Spezia. La partita è finita 1-1 e ha segnato la retrocessione in Serie C di entrambe le squadre. Dazi Usa, Fitto: "Nuove tariffe? Avanti con l'accordo, se dovesse cambiare l'Europa farà l'Europa" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie B, Pescara e Spezia retrocedono in Lega Pro: scontri tra ultras e polizia a fine partita

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