Una donna di 45 anni, residente a Pieve Emanuele, ha riferito di essere stata aggredita da un uomo mentre si trovava sulla pista ciclabile. La donna, originaria dell’Est Europa, ha fornito un racconto ancora da verificare ed è stata soccorsa sul posto. La polizia sta raccogliendo ulteriori dettagli sull’accaduto.

Opera (Milano), 8 luglio 2026 - “Aggredita da un uomo sulla pista ciclabile”. Questo il racconto, frammentario e ancora da verificare, che una donna di 45 anni, originaria dell'Est Europeo e residente a Pieve Emanuele, ha consegnato a inquirenti e soccorritori che le hanno prestato aiuto questa mattina a Opera. https:www.ilgiorno.itmantovacronacaviolenza-sessuale-rapina-az3jmef5 L’episodio in via Giovanni Marcora. L'allarme è scattato alle 12.50 in via Giovanni Marcora, sul percorso ciclo-pedonale che dalla sede della Croce Rossa porta verso Cascina Mirasole e Noverasco: qui la donna è stata soccorsa e qui, poco prima, sarebbe avvenuto il fatto, mentre la signora era intenta a fare footing. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Aggredita da un uomo sulla pista ciclabile”: scatta l’allarme a Opera

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