Pista ciclabile Fosso Ghiaia-Mirabilandia l' assessore Cameliani | Opera finanziata e iter progettuale in corso

L’iter del collegamento ciclabile tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia è in corso, con i lavori di progettazione ancora in fase di sviluppo. L’assessore ai lavori pubblici ha confermato che l’opera è stata finanziata e che i passaggi necessari per la realizzazione sono in corso. La risposta è arrivata in seguito a un’interrogazione presentata da una consigliera comunale del Partito Democratico, che aveva chiesto aggiornamenti sullo stato del progetto.

“Il collegamento ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia procede nel suo iter progettuale”. A fare il punto è stata la risposta data dall’assessore Massimo Cameliani all’interrogazione presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico Fama Lo che aveva chiesto chiarimenti sullo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate "Pista ciclabile . Iter progettuale in corso""Il collegamento ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia procede nel suo iter progettuale". Arno: pista ciclabile finanziata. Dal capolinea della tramvia di Bagno a Ripoli fino a CompiobbiLa Città Metropolitana di Firenze ha deciso di finanziare e realizzare la Pista ciclabile di Rosano, intervento determinante la mobilità dell’area... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ciclabile tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia: progetto in corso, lavori dopo il 2026; Pista ciclabile Fosso Ghiaia–Mirabilandia: progetto in corso; Pista ciclabile . Iter progettuale in corso; Si riunisce il Consiglio comunale di Ravenna: in agenda bilancio, sicurezza e servizi. Pista ciclabile Fosso Ghiaia–Mirabilandia: progetto in corsoProsegue l’iter per la realizzazione della pista ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia, un collegamento atteso da tempo e considerato strategico per la mobilità del territorio. A fare il punto ... ravennawebtv.it Ciclabile tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia: progetto in corso, lavori dopo il 2026Passo avanti per la pista ciclabile tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia, un collegamento atteso da anni e considerato strategico per la mobilità sostenibile e ... ravennanotizie.it