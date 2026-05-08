Pista ciclabile di Chieti Scalo Colantonio e Di Paolo denunciano | Opera difforme dal progetto non a norma e pericolosa

Due cittadini hanno presentato una denuncia riguardo alla pista ciclabile di Chieti Scalo, sostenendo che l’opera presenta difformità rispetto al progetto originale, che non rispetta le norme e che rappresenta un potenziale pericolo. Tuttavia, dall’analisi del progetto esecutivo emerge che l’opera, così come risultata sulla carta, rispetta tutte le normative previste e risulta conforme ai requisiti di legge.

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"Dall'acquisizione del progetto esecutivo della pista ciclabile di Chieti Scalo emerge che l'opera, sulla carta, rispetta perfettamente i requisiti di legge ed è dunque regolare. Nella realizzazione, però, non lo è. E, oggi, sono sotto gli occhi di tutti una serie di gravi ed evidenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Pista ciclabile Fosso Ghiaia-Mirabilandia, l'assessore Cameliani: "Opera finanziata e iter progettuale in corso"“Il collegamento ciclopedonale tra Fosso Ghiaia e Mirabilandia procede nel suo iter progettuale”. Pista ciclabile in corso Calatafimi, guerra di petizioni: raccolta firme anche a favore del progettoAnche se il progetto di realizzare una pista ciclabile in corso Calatafimi è sulla via del tramonto, c'è chi non si arrende. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Chieti: Conferenza stampa su La pista non ciclabile di Chieti Scalo domani alle ore 10.30; Dopo mesi senza, a Fossacesia riapre un’edicola: un segnale di fiducia per la città e per il settore; Al via la riqualificazione della villa comunale di Castel Frentano, intervento da 1,5 milioni dalla Regione. Comune di Chieti, via libera a bonifica dell'ex conceria CapLa Giunta comunale di Chieti ha dato il via libera, con una delibera immediatamente esecutiva, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell'area ex Conceria Cap, sito inserito nel ... ansa.it EUROCAMP 2026 L’estate più divertente della città sta per tornare! Per il 13° anno consecutivo, l’Eurocamp vi aspetta presso l’impianto sportivo ADSU “Eurocalcetto” Chieti Scalo – Madonna delle Piane Dal 10 giugno al 31 luglio 2026 Un’esta - facebook.com facebook