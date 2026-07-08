La Polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 33 anni e una donna di 43, entrambi con precedenti. Durante un intervento, gli agenti hanno bloccato il 33enne con un taser dopo che aveva aggredito i poliziotti. L'uomo e la donna sono stati portati in commissariato.

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un uomo di 33 anni ed una donna di 43 anni, entrambi gravati da precedenti penali e di polizia. In particolare l'uomo, durante le operazioni di identificazione seguita ad una segnalazione da parte di un addetto alla sicurezza di una banca di via Cefalonia, avrebbe reagito con violenza nei confronti dei poliziotti, aggredendoli con calci e pugni. Ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale un agente ha utilizzato il taser in dotazione. L'uomo è stato quindi bloccato e arrestato con l'accusa di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ed essendo straniero privo di documenti anche per soggiorno irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Aggredisce i poliziotti, bloccato con il taser un 33enne

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ULTIM'ORA 4 CARABINIERI E POLIZIOTTI ABBATTONO UNA DONNA CON IL TASER: SCOPPIA LA POLEMICA - CUNEO

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