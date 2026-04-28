Un uomo a Bologna ha causato danni a diverse auto in sosta prima di aggredire i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dopo aver danneggiato le vetture, ha cercato di opporsi all’arresto e ha aggredito i militari. È stato quindi immobilizzato con un taser. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi e sono in corso verifiche per chiarire i motivi dell’episodio.

Bologna, 28 aprile 2026 – Prima il danneggiamento di alcune auto in sosta, poi l’aggressione ai carabinieri intervenuti per fermarlo. È finita con l’arresto e il trasferimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio la serata di un 32enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. L’intervento dei militari è scattato in via del Lavoro, dopo una segnalazione al 112 che riferiva di una lite tra un uomo e una donna, culminata con atti vandalici ai danni di alcune vetture parcheggiate. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno ricostruito rapidamente la dinamica: il 32enne aveva infranto il parabrezza di un’utilitaria, danneggiandola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, danneggia auto in sosta e aggredisce i carabinieri. Bloccato con il taser

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