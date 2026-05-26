Minaccia il suicidio e aggredisce i carabinieri con un coltello bloccato con il taser

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 36 anni, affetto da disturbi psichiatrici, ha minacciato di suicidarsi e aggredito i carabinieri con un coltello durante una lite notturna in zona Ponte Galeria. Dopo aver dato in escandescenze in casa, è stato bloccato con un taser. Nessuno è rimasto ferito.

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Armato di coltello ha minacciato di farla finita. Momenti di grande tensione nella notte nella zona di Ponte Galeria dove un 36enne romano, affetto da disturbi psichiatrici, ha dato in escandescenze in casa minacciando il suicidio.Armato di coltello contro i carabinieriAl culmine di una violenta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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