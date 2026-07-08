Il tratto della strada statale 16, Adriatica, interessato dai lavori per il ponte sul fiume Ronco, rimarrà chiuso fino al 1° settembre 2026. La proroga dell’ordinanza di chiusura, inizialmente prevista fino al 30 giugno, è stata annunciata nelle ultime ore. I lavori sul cantiere sono in ritardo, e la riapertura è posticipata di oltre due mesi. La strada rimane interdetta al traffico durante tutto il periodo di chiusura.

L’ordinanza di chiusura del tratto della strada statale 16, Adriatica, interessato dai lavori per la realizzazione di una parte dell’impalcato del ponte sul fiume Ronco è stata prorogata dal 30 giugno al 1° settembre 2026. Lo ha comunicato ieri, in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, rispondendo a un’interrogazione della consigliera della Pigna Veronica Verlicchi. "Si tratta, nei fatti, di una proroga di due mesi dei lavori su una prima parte del cantiere – dichiara Verlicchi – e già questo è un segnale preoccupante. Una volta conclusa questa fase, infatti, sarà necessaria un’ulteriore chiusura della medesima strada, questa volta sulla carreggiata lato monte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adriatica, cantiere in ritardo. Proroga fino a settembre

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