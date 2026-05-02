Un guasto alla linea elettrica vicino a Montesilvano ha causato ritardi fino a 400 minuti sui treni tra Giulianova e Pescara. Sono stati coinvolti treni Frecciarossa e Intercity, creando disagi lungo questa tratta della linea adriatica. La circolazione ferroviaria è stata rallentata o sospesa in alcune fasce orarie, rendendo difficile il viaggio per molti passeggeri. La situazione è ancora in fase di gestione e ripristino.

Guasto alla linea elettrica nei pressi della stazione di Montesilvano, coinvolti Frecciarossa e Intercity. Circolazione ancora rallentata su un unico binario Nuova giornata di forti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria adriatica in Abruzzo. Tra Giulianova e Pescara la circolazione dei treni resta rallentata a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica verificatosi nella serata di ieri nei pressi della stazione di Montesilvano. Il guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione, compromettendo la regolarità del traffico ferroviario lungo una delle direttrici più trafficate del versante adriatico. Secondo quanto comunicato sul sito di Trenitalia, la circolazione risulta ancora rallentata e i treni Alta Velocità, Intercity e regionali stanno accumulandoritardi fino a 400 minuti, ovvero oltre sei ore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Disagi sulla linea adriatica: treni fino a 400 minuti di ritardo tra Giulianova e Pescara

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#Treni Disagi sulla Linea ferroviaria Adriatica, in Abruzzo, tra #Giulianova e #Pescara, per un inconveniente alla linea elettrica. Ritardi fino a 400 minuti per Alta Velocità e Intercity. Variazioni alle tratte Pescara-Milano, Bari-Milano, Lecce-Torino (Intercity Not x.com