Addio gommone in via Pisacane Sprint per i lavori anti-allagamenti
Via Pisacane a Fano non ospiterà più il gommone utilizzato durante le alluvioni passate. Sono iniziati i lavori per realizzare interventi anti-allagamento nella zona. La strada, nota per essere frequentemente interessata da allagamenti dopo piogge intense, vedrà modifiche strutturali che mirano a prevenire questi fenomeni. La presenza del gommone, simbolo delle alluvioni passate, verrà rimossa con l’avvio dei lavori. Le operazioni sono in corso per migliorare la gestione delle acque piovane nella zona.
Per anni è stata una delle strade simbolo degli allagamenti a Fano. Bastava una pioggia più forte del normale perché via Pisacane tornasse a fare i conti con acqua alta, tombini in crisi, traffico rallentato e residenti costretti a guardare la nazionale con preoccupazione e a guadarla col gommone (tutti in città ricordano quel video diventato virale sui social). Ora il maxi intervento pensato per dare una risposta strutturale entra nella fase più delicata e visibile: da oggi i lavori arrivano direttamente sulla strada, con la posa delle nuove condotte fognarie. L’opera è del Comune di Fano, finanziata con fondi Pnrr e gestita da Aset. Il cantiere non parte da zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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