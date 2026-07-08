Per anni è stata una delle strade simbolo degli allagamenti a Fano. Bastava una pioggia più forte del normale perché via Pisacane tornasse a fare i conti con acqua alta, tombini in crisi, traffico rallentato e residenti costretti a guardare la nazionale con preoccupazione e a guadarla col gommone (tutti in città ricordano quel video diventato virale sui social). Ora il maxi intervento pensato per dare una risposta strutturale entra nella fase più delicata e visibile: da oggi i lavori arrivano direttamente sulla strada, con la posa delle nuove condotte fognarie. L’opera è del Comune di Fano, finanziata con fondi Pnrr e gestita da Aset. Il cantiere non parte da zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio gommone in via Pisacane. Sprint per i lavori anti-allagamenti

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