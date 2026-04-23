Acireale al via i lavori contro gli allagamenti in tre strade cittadine

A Acireale sono iniziati i lavori per migliorare il deflusso delle acque meteoriche in tre strade della città. L’intervento è stato deciso dall’amministrazione comunale per ridurre i rischi di allagamenti e garantire una maggiore sicurezza stradale. Le operazioni sono state avviate recentemente e riguardano zone considerate particolarmente a rischio in caso di pioggia intensa.

L’Amministrazione comunale di Acireale ha avviato un importante intervento finalizzato al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche in alcune aree critiche della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e prevenire fenomeni di allagamento. Il progetto dell’Area tecnica e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Opere contro l’incubo allagamenti. Raffica di lavori per strade e franeA distanza di poco più di un anno dalla grave alluvione che tra il 14 e 15 marzo del 2025, che provocò molte ferite al territorio mugellano, con... Strade dissestate, scattano i lavori: "Asfalti in numerose vie cittadine"Una delle principali criticità a Osimo è la condizione approssimativa degli asfalti di diverse strade. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Acireale, al via una nuova fase dei lavori di riqualificazione per Piazza Europa; Beni confiscati alla mafia, ad Acireale via alla riqualificazione di un terreno in contrada Zaccanazzo; Acireale, bene confiscato rinasce: al via la riqualificazione per uno spazio sociale; Catania / Teatro Massimo Bellini, al via i lavori di riqualificazione. Acireale, al via una nuova fase dei lavori di riqualificazione per Piazza EuropaACIREALE - Prosegue il percorso di restyling di Piazza Europa, ad Acireale, con l’avvio di una nuova fase di interventi promossi dall’Amministrazione ... newsicilia.it Acireale. Al via i lavori per il Pronto Soccorso temporaneoSi tratta di uno step propedeutico all’affidamento dei lavori per il nuovo PS del Santa Marta e Santa Venera, finanziato dalla Regione con 1,6 milione di euro. L’intervento ad Acireale si aggiunge a ... quotidianosanita.it ACIREALE, APPROVATA LA DELIBERA SULLE ZONE D3: “SCELTA DI SVILUPPO E NON STRAVOLGIMENTO DEL TERRITORIO” Dopo il dibattito in Consiglio comunale e l’approvazione della delibera n. 61 del 21 aprile 2026 relativa alla modifica delle nor - facebook.com facebook Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti all’ospedale di Acireale x.com