Prime soluzioni a problemi storici | terminati i lavori su allagamenti e viabilità

Da lecceprima.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Surbo ha annunciato il completamento di due interventi nella frazione di Giorgilorio, uno dedicato alla gestione degli allagamenti e l’altro alla viabilità. I lavori sono stati realizzati per risolvere problemi che si trascinavano da tempo e migliorare le condizioni della zona. La fine degli interventi segna una tappa importante per la sicurezza e la funzionalità della frazione.

SURBO – Soluzioni a problemi storici. L’amministrazione comunale di Surbo, guidata dal sindaco Ronny Trio, ha annunciato il completamento di due i interventi nella frazione di Giorgilorio, mirati a migliorare la sicurezza idraulica e la circolazione stradale della zona.Il primo intervento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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