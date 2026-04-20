Prime soluzioni a problemi storici | terminati i lavori su allagamenti e viabilità

L’amministrazione comunale di Surbo ha annunciato il completamento di due interventi nella frazione di Giorgilorio, uno dedicato alla gestione degli allagamenti e l’altro alla viabilità. I lavori sono stati realizzati per risolvere problemi che si trascinavano da tempo e migliorare le condizioni della zona. La fine degli interventi segna una tappa importante per la sicurezza e la funzionalità della frazione.

SURBO – Soluzioni a problemi storici. L’amministrazione comunale di Surbo, guidata dal sindaco Ronny Trio, ha annunciato il completamento di due i interventi nella frazione di Giorgilorio, mirati a migliorare la sicurezza idraulica e la circolazione stradale della zona.Il primo intervento.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lavori su Corso Matteotti non ancora terminati, negozianti esasperati: "Così si uccide il commercio locale"L'allarme dei titolari di 60 negozi sui lavori di riqualificazione che stanno paralizzando la principale arteria commerciale: "Fatturati in calo fino... Dormirci su è il trucco perfetto per trovare soluzioni ai problemi (lo faceva anche Einstein)La scienza conferma ufficialmente l’efficacia dell’antico consiglio di “dormirci sopra” per risolvere questioni complesse o prendere decisioni... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Quando le Alpi assumono un significato diverso: non sono più da intendere come una periferia, ma come un luogo in cui si anticipano problemi e soluzioni; Kyndryl annuncia Digital Twin: l'AI che interviene prima dei problemi; Per Stefano Domenicali questa F1 ricorda quella degli anni Ottanta? Anche all’epoca si gestiva, alcuni hanno la memoria corta. E sulle critiche parla chiaro; Garda, dopo Pasqua restano i problemi: troppi turisti e poche soluzioni. È possibile pilotare i sogni per trovare soluzioni creative a problemi che non riusciamo a risolvere da svegliHai un problema che non riesci proprio a risolvere? La notte porta consiglio, vuole l’adagio. E in questo caso, la saggezza popolare sembra avere ragione: con i sogni giusti, è possibile trovare una ... wired.it Buonasera, ci sono state proposte due soluzioni per la nostra futura cucina. Nella prima soluzione (prime due foto), sulla parete a sinistra ci sono moduli profondi 45 cm e non 60 cm, sicuramente utili per poggiarci friggitrice ad aria, planetaria ecc... Eppure c'è - facebook.com facebook Il percorso di Spalletti riporta al peso delle soluzioni trovate in un momento complicato. E il ritorno tra le prime quattro, pur senza un riferimento centrale, aggiunge valore al lavoro fatto @adrianobacconi sul lavoro di Spalletti #DAZNBetClub #TuttiInGioco x.com