Le gemelle di Avellino, Sara e Martina Capaldo, sono appassionate tifose dell’US Avellino. Dopo aver atteso 16 puntate, sono arrivate a “Affari tuoi” e si sono presentate con abiti bianco e verde, i colori della loro squadra. Durante la puntata, le due hanno vinto anche Gennarino, il premio in palio. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione per la passione dimostrata per la propria squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiamano Sara e Martina Capaldo, sono di Avellino, tifose sfegatate dell’US Avellino tanto che nel giorno in cui è arrivato il loro turno ad “Affari tuoi “, dopi 16 puntate di attesa, si sono vestite una con un abito bianco, l’altra in verde. A rappresentanza della Campania nella puntata di giovedì 7 maggio, le sorelle avellinesi dopo una lunga e avvicente partita gestita magistralmente dal conduttore Stefano De Martino in collegamento costante con il “dottore” dopo una serie di pacchi perduti tra blu e soprattutto rossi, hanno optato per il cambio. E nonostante il premio finale non sia stato dei migliori, ai 30mila euro usciti nel pacco, Sara e Martina hanno aggiunto anche un premio extra di 8000 euro, oltre che il celeberrimo cane Gennarino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ad “Affari tuoi” le gemelle biancoverdi vincono anche Gennarino

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