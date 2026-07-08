È stato riconosciuto ufficialmente il termine “curacari”, un neologismo ideato da Flavio Pagano e pubblicato sulla Treccani. Il nuovo termine sostituisce “caregiver” e indica la persona che si prende cura di qualcuno con problemi di autosufficienza o malattie croniche. La parola “caregiver”, di origine inglese, è ormai in disuso e sarà progressivamente sostituita da “curacari”.

Tutti dicono caregiver. Anzi, dicevano. Perché il termine, mutuato dalla lingua d’Albione, che indica la persona che presta assistenza e cura a un individuo non autosufficiente o affetto da una patologia cronica, è destinato ad andare in soffitta. Al suo posto tra un po’ tutti diranno curacari, il neologismo creato alcuni anni fa dallo scrittore e giornalista napoletano Flavio Pagano, che è stato di recente «adottato» dal dizionario Treccani. Entrando così a far parte ufficialmente della lingua italiana. Una gioia incontenibile per Pagano che su facebook ha scritto: «Per una persona che come me ha dedicato ai linguaggi la propria vita, non esiste soddisfazione e onore più grande». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Addio caregiver, ecco i curacari. La Treccani riconosce il neologismo creato da Flavio Pagano

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