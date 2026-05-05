Cara Delia chi non riconosce il partigiano non riconosce l’Italia democratica

Il Concertone del Primo Maggio 2026 ha suscitato molte reazioni, tra cui una frase che ha fatto discutere: “Chi non riconosce il partigiano non riconosce l’Italia democratica”. La citazione, pubblicata su un sito di opinione, ha portato a discussioni sui riferimenti storici e sui valori associati alla memoria del Partigiano all’interno del discorso pubblico. La frase è stata commentata da vari esponenti politici e analisti, creando un dibattito sulla percezione storica e politica dell’Italia.

di Michele Agagliate Il Concertone del Primo Maggio 2026 ci ha regalato l’ennesima perla di quel genere letterario che potremmo definire “Cretinismo Inclusivo”. Protagonista della performance, tale Delia (Buglisi all’anagrafe, ma per la storia sarà solo “quella che ha corretto la Resistenza”) — cantante di cui ignoravamo l’esistenza fino all’altroieri e di cui speriamo di scordarci entro dopodomani; una che ha deciso di applicare il fai-da-te al brano più iconico della nostra storia patria: Bella Ciao. Arrivata al verso fatidico, quello che ricorda “il fiore del partigiano morto per la libertà”, la Nostra ha avuto un brivido di terrore inclusivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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