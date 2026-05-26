L'ex sindaco di Cantù, Claudio Bizzozero, di 61 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Como per aver organizzato un servizio di sicurezza e vigilanza senza la licenza richiesta. La denuncia è stata presentata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Como. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’organizzazione o sulle eventuali conseguenze legali.

Como, 26 maggio 2026 – La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Como, ha denunciato l'ex sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, 61 anni, per aver organizzato un servizio di sicurezza e vigilanza senza avere la licenza prefettizia. Assieme al lui sono stati denunciati altri cinque uomini -un 47enne di Cermenate, un 49enne di Vertemate con Minoprio, un 41enne di Colverde, un 32enne originario kosovaro residente a Como e un 19enne egiziano residente a Oltrona San Mamette- per aver prestato servizio come addetti alla sicurezza e alla vigilanza senza avere i titoli necessari tra cui quello di Gpg (Guardie Particolari Giurate). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Claudio Bizzozero denunciato: l’ex sindaco di Cantù ha organizzato un servizio di security senza permesso

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