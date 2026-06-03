Claudio Baglioni si è fermato a causa di una polmonite interstiziale. La malattia ha causato l’interruzione delle sue attività, senza specificare i dettagli clinici. L’annuncio è stato dato attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori commenti. La malattia ha colpito i polmoni, influendo sulla capacità respiratoria dell’artista. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali cure o sulla prognosi.

L’annuncio è arrivato senza margini di interpretazione, con la sobrietà tipica dei momenti in cui lo spettacolo lascia spazio alla medicina. Claudio Baglioni ha sospeso il “GrandTour La vita è adesso”, il progetto live previsto per l’estate 2026, a causa di una polmonite interstiziale acuta. Il debutto, fissato per il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, slitta così al 2027. La decisione è legata a una diagnosi che richiede circa 90 giorni di riposo e terapia, incompatibili con i ritmi di un tour nazionale di lunga durata. I biglietti resteranno validi per le nuove date, già riprogrammate. Ma a colpire, oltre alla notizia, è stato soprattutto il racconto diretto dell’artista, affidato a un video pubblicato sui social, nel quale Baglioni ha ricostruito l’evoluzione dei sintomi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Polmonite interstiziale, la malattia che ha fermato Claudio Baglioni: sintomi, cause e cure

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