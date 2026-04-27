addio a bruni storico sportivo ed esercente

Aulla si stringe in lutto per la scomparsa improvvisa di Domenico Bruni, figura nota nel mondo dello sport e dell’attività commerciale locale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, clienti e sportivi, che lo ricordano per la sua simpatia e il carattere ironico. Bruni aveva costruito un rapporto stretto con la comunità, lasciando un ricordo vivo tra chi lo ha incontrato nel corso degli anni.

Aulla piange l’improvvisa scomparsa di Domenico Bruni (nella foto). Molto conosciuto e amato, ha lasciato un segno forte in tutti coloro che lo conoscevano per la simpatia e ironia. E’ stato per anni impegnato nel Tiro a Volo, di cui è stato presidente e campione d’Italia. Ma tutti lo conoscevano per la dedizione al lavoro e alla famiglia: gestiva con la moglie Anna un negozio di pasta fresca in Galleria Michelangelo. Commosso il sindaco Roberto Valettini. "Aulla oggi perde un pezzo del suo cuore – ha scritto in un breve messaggio – La notizia della scomparsa di Domenico Bruni mi arriva all’improvviso, lasciando un silenzio assordante. Nostro concittadino, presenza costante, punto di riferimento che ha saputo abitare la comunità con impegno ed energia, ironia costruttiva e intuizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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