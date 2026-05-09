Addio a Mauro Castelli | giornalista scrittore e inventore della narrazione umanistica dell’economia

Questa mattina, nella città di Milano, è deceduto Mauro Castelli, noto giornalista, scrittore e inventore della narrazione umanistica dell’economia. Castelli, che aveva affrontato con lucidità e dignità una lunga malattia, si è spento in una clinica locale. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. È ricordato per il contributo nel campo dell’informazione e della letteratura economica.

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