Addio a Mauro Castelli | giornalista scrittore e inventore della narrazione umanistica dell’economia
Questa mattina, nella città di Milano, è deceduto Mauro Castelli, noto giornalista, scrittore e inventore della narrazione umanistica dell’economia. Castelli, che aveva affrontato con lucidità e dignità una lunga malattia, si è spento in una clinica locale. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. È ricordato per il contributo nel campo dell’informazione e della letteratura economica.
Mauro Castelli è mancato stamane in una clinica di Milano dopo una lunga malattia, sopportata con consapevole lucidità e straordinaria dignità, fino all’ultimo minuto. Pochi degli attuali redattori de Il Sole 24 Ore hanno avuto l’opportunità di lavorare con lui, che ha lasciato fisicamente il quotidiano nel 2001 - sebbene poi sia stato ancora per anni assiduo collaboratore -, ma non si può scordare che Castelli fu una delle colonne della testata negli anni ’70, ‘80 e ‘90. Assunto come redattore ordinario, la sua “scalata” interna lo ha portato fino alla carica di redattore capo centrale e, successivamente, di responsabile della segreteria . Era nato a Zocca, nell’Appennino modenese, nel 1939.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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